Aiuta un amico in difficoltà: la 12enne Adele Ricci nominata Alfiere della Repubblica

La Spezia, 27 aprile 2024 - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito oggi 29 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica”. Tra gli insigniti c’è Adele Ricci, ragazza di 12 anni residente ad Ameglia, in provincia di La Spezia. È stata nominata tra i nuovi Alfieri della Repubblica per il suo prezioso sostegno a un amico disabile. Adele è una giovane scout che, con grande spontaneità, ha fatto propri i valori alla base della sua associazione e con generoso impegno e amicizia incondizionata ha affiancato un suo compagno con disabilità aiutandolo nella quotidianità. I gesti di Adele sono semplici ma rassicuranti. L'amicizia vera non ti fa sentire solo o diverso, e il Quirinale ha voluto premiarla per il suo impegno solidale.

