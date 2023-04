Zampilli e Agostini brillano nel Trofeo Ribolla Tanti "big" nella corsa organizzata dal Marathon

Rino Zampilli della società Faga Zama di Isernia e Gianmarco Agostini della società M9 Racing Team di Treviso, si impongono nel Trofeo Ribolla manifestazione di ciclismo amatoriale su strada targata Uisp, organizzata dal Marathon Bike e Avis Ribolla, supportati dalla Banca Tema e Cantina Vini di Maremma, con il patrocinio dalla Provincia di Grosseto. Due partenze predisposte per garantire la sicurezza dei partecipanti. Nella prima partenza, quella riservata ai più giovani, pronti via e subito il roccastradino Michele Nelli, autore assieme a Giovanni Palumbo e Francesco Manuel Bongiorno di una azione davvero spettacolare, che ha avuto un massimo di oltre tre minuti. Ma dietro c’era troppa qualità, e con il passare dei chilometri i tre sono stati ripresi da vari gruppetti. Finale pirotecnico che ha visto Rino Zampilli imporsi davanti a Francesco Bettini e Lucio Margheriti arrivati a pochi secondi dal corridore venuto da Isernia. Nella seconda partenza il "Killer" Giammarco Agostini non ha tradito le attese vincendo davanti ai laziali Pietro Capucilli e Roberto Maggioli.