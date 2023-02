Weekend negativo per le maremmane

Fine settimana da dimenticare per le due formazioni maremmane impegnate nel girone C di serie D femminile. Sia la Pallavolo Follonica che la Pallavolo Grosseto sono incappate in due sconfitte. Le follonichesi, perdendo 3-2 hanno almeno raccolto un punto. Passo falso casalingo comunque per la squadra femminile di Giuseppe D’Auge che in casa ha perso 3-2 (25-18, 19-25, 25-18, 17-25, 14-16) contro Migliarino Volley. Un ko pesante, soprattutto sotto l’aspetto mentale, visto come le biancoazzurre si erano trovate avanti 2-1. Un solo punto per le follonichesi. Sconfitto come da previsione invece per la Pallavolo Grosseto. La compagine allenata da Maurizio Natalini, fanalino di coda del torneo, poco ha potuto sul campo di Viareggio del Jenco Volley School: 3-0 (25-14, 25-10, 25-10).