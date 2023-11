Volley. Porcari troppo forte: Follonica sconfitto

Troppo forte la capolista per la Pallavolo Follonica. La formazione di Giuseppe D’Auge, impegnata nel campionato di serie C femminile, è incappata nella sconfitta per 3-0 (25-21, 25-19, 25-10) nella sesta giornata di campionato sul campo del Volley Porcari. Follonichesi che hanno potuto fare poco contro lo strapotere delle padrone di casa. Eppure le premesse potevano far pensare ad un risultato differente, visto come la Pallavolo Follonica arrivava a questo incontro in buona condizione e dopo aver preparato bene il match. I primi due set si sono giocati a lunghi tratti sul filo dell’equilibrio, mentre nel terzo set non c’è stata partita, con le maremmane sparite totalmente dal campo. Con questo ko le follonichesi scviolano al settimo posto in classifica con 6 punti assieme al Volley Livorno, ma hanno già scontato il turno di riposo.