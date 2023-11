VOLLEY. I ragazzi di Ferrari non si fermano più

Vittoria liscia come l’olio per la squadra maschile di serie D dell’Invictavolleyball allenata da Enrico Ferrari. I grossetani sono andati a sbancare il campo della Pallavolo Massa Carrara in tre set (17-25, 20-25, 10-25) nel quarto turno di campionato. Il team di Ferrari, composto da molti under 20, ha giocato con disinvoltura, andando a prendersi un successo importante per la classifica e mai in discussione. E’ bastata una sola ora alla formazione maremmana per tornare a casa con i tre punti in cascina. L’Invictavolleyball infatti ha approcciato bene l’incontro mettendo subito sotto pressione i padroni di casa che hanno fatto molta fatica in ricezione, non riuscendo quasi mai ad arginare i giovani grossetani. Con questo successo i grossetani salgono a quota 8 punti in classifica rimanendo in vetta al girone assieme alla Pallavolo Rosignano.