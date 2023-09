"Vogliamo i tre punti". Grifone senza timori

Il centrocampista Bensaja, al debutto stagionale, al posto dell’infortunato Sabelli, e il difensore Bruni per lo squalificato Morelli: queste le alternative con le quali il Grosseto affronta oggi ,inizio alle 15, la capolista Seravezza Pozzi allo stadio "Zecchini". "Non cerco alibi per le assenze – esordisce il tecnico Bonuccelli – perché ho a disposizione una rosa importante anche se Sabelli ha offerto ottime prestazioni, ma abbiamo a disposizione Bensaja, un giocatore di qualità e di esperienza. Noi andiamo avanti con le nostre idee, con serenità e tranquillità, cercando di proporre un gioco piacevole e offensivo senza pensare ai moduli degli avversari anche perché il Seravezza Pozzi, squadra importante come dimostra la classifica, è in grado di cambiare modulo in corsa e per questo siamo consapevoli che gli avversari ci potrebbero creare seri problemi. Fino ad oggi noi abbiamo dimostrato di saper lottare sono sicuro – prosegue il mister del Grifone – che i ragazzi domani (ndr. oggi per chi legge) daranno vita a una prestazione autorevole come quella di Livorno dimostrando determinazione e attaccamento: l’importante è avere il giusto atteggiamento nell’affrontare la gara e mantenere sempre il necessario equilibrio".

"E’ chiaro che ogni allenatore vuole sempre vincere – conclude mister Bonuccelli – ma in campo c’è sempre l’avversario ed il risultato finale, come è successo a Livorno, dipende sempre da diversi fattori". Per quanto riguarda lo schieramento, ovviamente, Bonuccelli non si pronuncia, ma è probabile che Giustarini possa partire dalla panchina in modo per fare la differenza. Quindi Raffaelli tra i pali, Saio, Schiaroli, Bruni sulla linea difensiva, Aprili, Bensaja, Cretella, Arcuri a centrocampo, con Rinaldini e Riccobono alle spalle del bomber Marzierli. Arbitro Alesandro Colelli di Ostia Lido. I convocati: Aprili, Arcuri, Bensaja, Bruni, Carannante, Cerone, Cretella, Gianassi, Giuliani, Giustarini, Guadalupo, Macchi, Marzierli, Moscatelli, Presicci, Raffaelli, Riccobono, Rinaldini, Saio, Schiaroli.

Paolo Pighini