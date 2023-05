Vittoria amara per il Grosseto: playout Biancorossi, tre punti non sono sufficienti

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Grosseto, che fatica ma batte il GhiviBorgo, per tre punti che però non bastano ad evitare i playout: i biancorossi affronteranno infatti il Terranuova Traiana nella sfida senza appello che vale la permanenza in serie D. Nel match decisivo in programma domenica (ma il Grosseto potrebbe chiedere il posticipo in attesa della sentenza sul caso Seravezza) ai maremmani per salvarsi sarebbe sufficiente il pareggio al termine dei supplementari (nel caso i 90 minuti finissero in parità) perché hanno una posizione di classifica migliore rispetto agli avversari.

Il match di ieri aveva poco interesse per il Ghiviborgo (con mister Maccarone che ha dato spazio ai giovani) ma il Grosseto (seguito dai suoi ammirevoli sostenitori) ci ha messo un po’ per trovare la via della rete, quella rete cercata per tutta la gara e arrivata al 25’ della ripresa, quando in neo entrato Gomes ha firmato la conclusione vincente con un bel sinistro che non ha lasciato scampo a Becchi, fino a quel momento uno dei migliori dei suoi.

Comunque è stato l’undici di mister Cretaz a fare la partita, ma sbagliano francamente troppo, sia in fase di impostazione che di finalizzazione, fino all’episodio del gol da tre punti. Al 9’ Aleksic, solo davanti al portiere, si fa chiudere lo specchio dal reattivo numero uno locale, un minuto più tardi Diambo viene contrato in corner, mentre al 22’ la ghiotta opportinità capita sulla testa di Ciolli, ma Becchi è in vena di prodezze e respinge. Brivivo al 25’ per i tifosi biancorossi, quando Zini si presenta a tu per tu con Nannetti, ma il suo pallonetto finisce sul fondo. A cinque dall’intervallo il Grosseto reclama un rigore, ma l’arbitro reputa involontario un fallo di mano di un difensore. Stesso canovaccio nella ripresa, i locali si difendono con ordine senza mai ripartire, il Grosseto pressa alla constante ricerca della soluzione vincente, ma la sua manovra è approssimativa e poco lucida. All’ 11’ Gomes si presenta, ma il suo colpo di testa termina alto, al 13’ Cesaroni calcia alle stelle da buona posizione, al 15’ lo stesso Gomes sfiora il montante con un bel diagonale. Al 18’ tiro alto di Carannante, un minuto dopo è bravo ancora Becchi su Cesaroni ed al 24’ Aleksic di testa, su cros di Pasciuti, conclude incredibilemte fuori. Un solo giro di lancette ed arriva il tanto sospirato gol-partita.

GHIVIBORGO: Becchi, Bertonelli, Del Dotto (76’ Giannotti), Seminara, Della Pina, Signorelli (88’ Campani), Izzi, Nottoli, Del Carlo (56’ Bongiorni), Zini (60’ Mata), Cristofani.

GROSSETO: Nannetti, Veronesi (52’ Moscatelli), Ciolli, Bruni, Battistoni (58’ Pasciuti), Crivellaro, Carannante, Diambo, Cesaroni (74’ Bruno), Aleksic (82’ Scaffidi), Generali (48’ Gomes De Pina). All. Cretaz

Arbitro: Silvestri di Roma 1

Rete: 70’ Gomes