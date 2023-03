Vincenzo Sabatini domani taglierà il traguardo delle mille presenze in campionato

La favola delle 1000 partite di campionato (di cui 458 consecutive per 15 anni e con quelle di Coppa sarebbero ancora di più) domani diventerà realtà per Vincenzo Sabatini il "portiere" dai grandi numeri. Domani a Rispescia la "saracinesca maremmana", detentore di un record unico nel suo genere, infatti, riuscirà ad effettuare "l’intervento più importante" dopo 37 ann di attesa. La sua prima "uscita tra i pali" avvenne a marzo del 1987 in Porto Ercole-Monteroni (1-1). Da allora Vincenzoè stato il protagonista su numerosi campi di calcio (Porto Ercole, Grosseto, Pianese, Pitigliano, Rosia, Montalcino, Albinia, Orbetello, Scansano, Manciano, Cinigiano, Castiglione e Rispescia). Ha sempre risposto "presente Sabatini numero 1" all’arbitro vincendo infortuni, squalifiche e malattie "perché la migliore medicina è il lavoro con 4 allenamenti a settimana. E quando l’allenamento mi peserà allora smetterò". Ma ci crediamo poco. "Il momento più brutto del mio percorso – ricorda Vincenzo che ha sempre fatto a Dino Zoff con cui è diventato amico – fu quando andai via dal Grosseto: caddi in depressione perdendo anche i capelli. Il più bello? Deve ancora accadere".

Paolo Pighini