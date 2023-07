Villa Croci Bsc Grosseto sconfitto nella prima gara di finale playoff Under 18

Parte in salita la prima gara della finale playoff per il Villa Croci Bsc Grosseto nella categoria Under 18, sconfitti dalla Fiorentina 9-8. Una partita bella e che è stata ben giocata da entrambe le formazioni. "Non dobbiamo assolutamente deconcentrarci – ha commentato il manager Danilo Biagioli –. Sapevamo che la partita non sarebbe stata semplice e che il grande caldo sarebbe stato un fattore in più da gestire. Dobbiamo continuare ad allenarci per preparare al meglio la sfida di ritorno della prossima settimana, provando così a pareggiare i conti". Gara due si giocherà, infatti, mercoledì prossimo allo stadio Simone Scarpelli di Grosseto. In caso di vittoria biancorossa, la finale playoff si terrà il mercoledì successivo sempre sul diamante amico di via Orcagna.