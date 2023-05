Via alla due giorni del "Branzino The Challenge"

E’ stata presentata ieri pomeriggio, in Piazza Eroe dei Due Mondi ad Orbetello, la manifestazione e il programma ufficiale della gara internazionale di pesca sportiva Branzino The Challenge. "Si tratta – hanno detto gli organizzatori – della competizione da kayak, unicamente dedicata alla spigola con esche artificiali in programma oggi e domani nella laguna ad Orbetello". Alla presentazione c’erano il presidente dell’associazione Insidefishing Silvio Smania, il presidente di Welcome Maremma Andrea Ciampana, Roberto Berardi, l’assessore al Turismo del Comune di Orbetello Maddalena Ottali e quello allo Sport Luca Minucci. Sono arrivati ad Orbetello centinaia di sportivi da tutta Italia e tutta Europa. Una due giorni molto importante anche da un punto di vista turistico. Maddalena Ottali ha evidenziato l’importanza degli eventi sportivi per l’economia e l’occupazione del nostro territorio. "Si tratta di una serie di appuntamenti – ha detto Maddalena Ottali – che come Giunta sponsorizziamo nel corso di tutto l’arco dell’anno con convinzione ed impegno". Gli stands, il campo di partenza, la sede della giuria sono stati allestiti negli ampi spazi della Società canottieri nel Parco delle Crociere di levante.