Uno strepitoso Adriano Nocciolini vince con merito il "Gran Premio Magliano"

Uno strepitoso Adriano Nocciolini fa sua la terza edizione del Gran Premio Magliano di ciclismo. Il ciclista di Castiglione della Pescaia, tesserato col Team Marathon Bike, ha trionfato in solitaria. Arrivo in tranquillità per lo scalatore maremmano per un arrivo in solitaria, in cima alla salita che porta al centro storico di Magliano in Toscana, dopo una durissima prova con tre giri da compiere e oltre 80 chilometri da pedalare. La prova, organizzata dallo Scoglio Cycling Team sotto l’egida Uisp, ha richiamato un’ottantina di corridori da tutto il centro Italia. Nocciolini è stato bravo a entrare nella fuga giusta e poi a trovare la forza di piazzare la zampata decisiva nel finale, sfruttando le sue doti da scalatore. Un guizzo finale che gli ha permesso di precedere di pochi secondi Alessandro Spampani, Cicli Falaschi, Carlo Socciarelli, Team Bike Emotion, Roberto Maggioli, Ciclomillennio, Valerio Massenzi, Redingò, Raffaele Serafino, Cicli Falaschi, Alfredo Balloni, Team Balloni Academy, Lucio Margheriti, Ciclowatt, Daniele Pioli, Redingò, Claudio Fanciulli, Mtb Argentario. Per il grossetano Nocciolini, autista di Autolinee Toscane, è una stagione eccezionale, frutto della passione. "Questa vittoria – esulta a fine gara proprio Nocciolini – arriva dopo quella nel Campionato italiano ferrotranvieri. Mi sto allenando bene insieme a mia moglie e a mio cognato, ho perso peso e i risultati si vedono. Ovviamente devo ringraziare tutta la squadra e il presidente Maurizio Ciolfi che mi supportano".