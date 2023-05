Una squadra in salute Big Mat sempre più big

Non si arresta il cammino vincente del Big Mat Bsc Grosseto. I biancorossi, dopo essersi imposti con il Bbc e il Nettuno 2, mantengono il primato in classifica grazie alla vittoria per 15-3 contro il Sala Baganza in gara uno e poi vincono anche la seconda partita 15-2. A impreziosire la quinta e la sesta vittoria consecutiva è che sono state ottenute con manifesta alla settima ripresa.

In gara uno è stato il repertino ribaltamento degli equilibri al terzo inning, quando dal 3-0 per la squadra ospite il parziale si è portato sul 4-3, grazie alla conquista di casa base da parte di Funzione, Diaz e Rodriguez Reyes (su fuoricampo interno di quest’ultimo) e Scull. Nella quarta ripresa, invece, è la volta di Pasquini Sweed ad allargare il divario di un’altra lunghezza tra le due squadre. Nel quinto inning il Big Mat Bsc Grosseto sale in cattedra e decide di chiudere il match, siglando ben sette punti con Scull Zayas, Backstrom, Cinelli, Cappuccini, Funzione, Piccini e Diaz. Sul risultato di 12-3 si apre la sesta ripresa che, grazie alla case base conquistata da Funzione e dai neoentranti Faria Acosta e Milli, si chiude sul 15-3 in favore della squadra grossetana.

Buona anche la seconda per il Big Mat Bsc Grosseto. Il match ha visto la squadra di casa partire subito forte, chiudendo il primo inning sul 5-1 con i punti messi a segno da Diaz, Cinelli, Rodriguez Reyes, Scull e Backstrom. Nella seconda ripresa il Big Mat Bsc dilaga con il fuoricampo di Diaz che spedisce in casa base anche Piccini e Funzione. Nel terzo inning è ancora Funzione ad allungare il vantaggio della squadra grossetana, portando il parziale sul 9-1. Nella quinta ripresa poi il Big Mat Bsc vola sul 11-2 con l’arrivo in casa base di Piccini e Pasquini Sweed. Mentre la chiude nel sesto inning, andando sul 15-2 grazie ai punti siglati da Milli, Cappuccini, Pasquini Sweed e Funzione. Si chiude così la domenica del Big Mat Bsc Grosseto che rimane saldamente al primo posto del girone D, dimostrando un’ottima condizione fisica e mentale. Adesso doppia sfida al Crocetta Parma. Con una doppietta il Bsc conquistareà matematicamente la prima posizione in classifica.