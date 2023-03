Una grande Gea espugna Valbisenzio

Con una grande prestazione di squadra la Gea Basketball Grosseto espugna il parquet del Centro Minibasket Valbisenzio (96-80 il finale) e s’avvicina al terzo posto nel campionato di serie D di basket, grazie alla sconfitta del Chiesina. Contro un avversario che ha cercato di rimanere in partita a suon di triple (11 in tutto l’incontro), Furi e compagni hanno risposto con percentuali di tiro altissime, con una buona difesa, che alla lunga ha permesso di scavare un solco con gli avversari. "L’abbiamo vinta – dice il coach Marco Santolamazza – grazie a una prestazione di squadra. Sono orgoglioso di avere un gruppo valido, che sa venire fuori nei momenti più difficili. Siamo andati molto bene sia in attacco che in difesa. Siamo sempre stati avanti e Valbisenzio è riuscito per un po’ a rimanerci alle costole grazie alle medie notevoli da tre punti".