Una grande Gea. Bambini ne fa 20

Una grande Gea torna a ruggire e centra l’undicesima vittoria dell’anno davanti al pubblico amico, liquidando il Basket Donoratico (76 a 64), nel campionato di serie D. I ragazzi di Marco Santolamazza, che rimangono così in terza posizione, continuano però a soffrire anche a causa dei troppi errori ai liberi (1428). Un grande contributo a questa importante vittoria l’hanno dato Matteo Bambini, con 20 punti (59 da tre, 23 da due) e Gabriele Canuzzi con 17 (711 da due, ma anche sei rimbalzi). In doppia cifra anche Lorenzo Morgia (che ha catturato dieci rimbalzi). In crescita Mattia Ricciarelli (7 rimbalzi), al debutto casalingo in questa stagione. "E’ stata una vittoria importante – commenta il coach Santolamazza – abbiamo avuto una bella reazione dopo il ko di Viareggio, giocando di squadra, aiutandoci e difendendo molto bene, specialmente nella ripresa. Mi è piaciuto in particolare l’atteggiamento della squadra nel secondo tempo".

GEA: Canuzzi 17, Bambini 20, Morgia 10, Furi 7, Simonelli, Ricciarelli 6, Scurti 7, Mazzei 1, Romboli 8, Baccheschi 1. All. Marco Santolamazza.