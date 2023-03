Un workshop con la psicologa

Un workshop con la psicologa del Centro Federale nella struttura del Capannino di via Sanzio a Follonica. Prosegue la collaborazione della società Follonica Gavorrano con il centro provinciale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con iniziative che permettono la crescita sia degli istruttori che dei ragazzi della scuola calcio e del settore giovanile. L’ultimo in ordine di tempo è quello che si è tenuto all’impianto Nicoletti di via Sanzio, dove erano presenti anche i genitori dei calciatori del Follonica Gavorrano nati nel 2012, 2013, 2014 e 2015. L’importante argomento trattato riguardava "La comunicazione efficace del genitore", tenuta dalla psicologa del Cft di Grosseto Ilaria Zambrini. Presenti anche il responsabile tecnico regionale Christian Morgia, il responsabile tecnico del Cft di Grosseto Francesco Rosi, oltre ai tecnici biancorossoblù Tommaso Salvestroni, Daniele Pagliarini, il mister dei portieri Riccardo Dellepiane e il professor Fabrizio Ricci. Il responsabile tecnico regionale Christian Morgia ha parlato inoltre dell’Evolution Program, "un progetto istituito dalla federazione alcuni anni fa che prevede la formazione a livello nazionale attraverso i centri federali, che sono sul territorio dal 2015 e oggi sono ben 53. Per quanto riguarda le aree di sviluppo territoriali, questo è un servizio che la federazione mette a disposizione di tutte le società del territorio nazionale. Al momento queste sono 77, con l’obiettivo di arrivare a 100 nel prossimo periodo. C’è grande impulso anche per il movimento del calcio femminile, partito grazie al supporto dei centri federali". "Collaboriamo con la società del Follonica Gavorrano ormai da tre anni – ha aggiunto il responsabile tecnico della federazione di Grosseto Francesco Rosi – e siamo operativi sul territorio dal 2018. Il nostro obiettivo è quello di supportare le società per la creazione di un progetto formativo che metta al centro del progetto i bambini, collaborando con tutte le figure che interagiscono con loro per migliorare ogni area di competenza".