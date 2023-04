Ultima fatica della stagione Il Montiano vuole i playoff

Ultima fatica dell’anno in Prima categoria con le posizioni playoff e playout da decretare. Già promosso il Belvedere, che oggi saluta la categoria in quel di Pomarance, i riflettori sono puntati sul campo del Montiano, dove la formazione di Miraldo Sabatini cerca punti per essere sicura di disputare i playoff. All’Athos Bonini arriva il Venturina, formazione che lotta per la salvezza diretta. Uno scontro abbastanza complicato per i maremmani che se la dovranno vedere con la voglia di salvezza degli avversari. Montiano che ad oggi, con 46 punti, giocherebbe i playoff, ma che dovrà guardarsi dietro dal Monterotondo. I rossoverdi invece saranno sul campo del San Miniato con qualche possibilità ancora di poter partecipare ai playoff. In ottica salvezza, l’Orbetello, già certo di giocare i playout, oggi sarà a Donoratico. Lagunari che attendono solo di sapere contro chi giocheranno negli spareggi, Donoratico che invece non è ancora matematicamente salvo. Il Fonteblanda invece chiude il torneo in quel di San Vincenzo. Trasferta a Gracciano invece per il Massa Valpiana, quarta contro terza, ma massetani già certi della terza piazza. Il programma: Donoratico-Orbetello, Gracciano-Massa Valpiana, Montiano-Venturina, Pomarance-Belvedere, San Miniato-Monterotondo, San Vincenzo-Fonteblanda.