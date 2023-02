Tutto pronto per il "Trofeo San Felo"

Ancora un appuntamento per gli amanti delle due ruote, con il trofeo "Trofeo San Felo" gara amatoriale che andrà in scena in località Grilli, a Gavorrano, evento valevole come terza tappa del circuito Corri in Provincia Uisp. La carovana organizzativa del Team Marathon Bike del presidente Maurizio Ciolfi, dopo le prime due prove di Ribolla, organizza questa gara assieme ad Avis Gavorrano e Scarlino. La partenza verrà data alle 9.30 nei pressi del bar "Alla Curva" mentre l’arrivo verrà posto sullo strappo di salita di Giuncarico dopo circa sessanta chilometri di corsa. Il percorso prevede un itinerario pianeggiante che toccherà le seguenti località: Grilli, Lupo, Bozzone, Macchiascandona, Ponti di Badia, Strette, Grilli (circuito da ripetersi due volte). Poi i ciclisti arriveranno in località Lupo, e poi l’arrivo finale in salita a Giuncarico. Una gara che dovrebbe superare oltre il centinaio di iscritti, provenienti un po’ da tutto il centro Italia. Attualmente, al comando del circuito Corri in Provincia dopo le prime due prove, c’è il senese Paolo Gentili, autentico dominatore di questo inizio stagione.