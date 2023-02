Turno casalingo per il ‘Giorgio Peri’ con il Cecina

Turno casalingo per la Pallavolo Grosseto ‘Giorgio Peri’ che oggi alle 21 riceve il Baia del Marinaio Volley Cecina per il 17° turno della serie C femminile. Le ragazze di Spina proveranno a vincere per togliersi dalla zona pericolosa della classifica. Scontro diretto da non fallire per le grossetane che, con 19 punti, occupano la nona e quart’ultima posizione. La squadra cecinese ha tre punti in più proprio delle maremmane, per questo si tratta di uno scontro diretto da non fallire, soprattutto in casa e davanti al proprio pubblico, per provare ad agganciare le dirette rivali. Il programma: Tre Emme Vp Volley-Pediatuss Casciavola, Folgore San Miniato-Oasi Volley Viareggio, Pallavolo Cascina-Union Volley Brulotto Riotorto, Mav Autotrasporti Nottolini-Immunoped Pediatrica Dream Volley Pisa, Pallavolo Grosseto-Baia del Marinaio Volley Cecina, Volley Peccioli-Ecoresort Paradu Donoratico Volley.