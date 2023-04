"Trofeo Ribolla", ciclisti in strada

Ancora ciclismo amatoriale in Maremma con il Trofeo Ribolla. Oggi pomeriggio gli amanti delle due ruote si ritroveranno per correre la manifestazione che rientra nel progetto "Corri in Provincia" patrocinato dalla Provincia sotto l’egida Uisp. La partenza verrà data alle 15.30 dal bar "Sorriso" di Ribolla, dopodiché i corridori percorreranno quattro giri nei pressi di Ribolla per un totale di settanta chilometri. I ciclisti partiranno da Ribolla nel primo pomeriggio, per poi toccare le seguenti strade e località: Ponte dei Ricci, Dritta del Madonnino, strada di Pian del Bichi, strada provinciale della Castellaccia e Ribolla. Sarà un percorso da ripetere quattro volte, con l’arrivo previsto nei pressi del Bar Sorriso a Ribolla. Saranno premiati i primi tre di ognuna delle dieci categorie d’età: Elite sport (19-29), M1 (30-34), M2 (35-39), M3 (40-44), M4 (45-49), M5 (50-54), M6 (55-59), M7 (60-64), M8 (65 -oltre), donne. La gara è valida anche come punteggio per il Campionato Marathon Bike 2023.