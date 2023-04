Trofeo Grilli, volatona finale con Davide Apollonio che scatta e brucia tutti

Con una imperiosa volata nel finale di gara, Davide Apollonio del team Promotech si aggiudica il "Trofeo Grilli", gara di ciclismo amatoriale andata in scena al Grilli di Gavorrano. La manifestazione, organizzata dal Team Marathon Bike, insieme a Uisp, Avis Gavorrano&Scarlino, e Provincia di Grosseto, supportata dalla Banca Tema e dal Team Sicurezza di Daniele Bambagioni, ha visto al via una settantina di corridori.

La gara che prevedeva due giri delle Strette con arrivo sotto Giuncarico, è stata contraddistinta dal forte vento e freddo che ha messo a dura prova i corridori che comunque si sono dati battaglia senza esclusione di colpi. Tanti scatti ma niente fughe importanti sen non quella orchestrata dal Francesco Bettini e Davide Apollonio a circa due chilometri dall’arrivo, ma ripresa al cartello dell’ultimo chilometro. Quindi come prevedibile volatona di gruppo nello strappo di salita al 4% di media della stazione ferroviaria di Giuncarico. Qui il passato e l’esperienza maturata da Appollonio negli anni da professionista si è vista tutta. Grande progressione e vittoria messa in bacheca. Al secondo posto si è piazzato Daniele Paoli e al terzo Stefano Ferruzzi. Per l’atleta della Promotech si tratta della prima vittoria in Maremma. Questi i vincitori di categoria: Es; Francesco Bettini, Giovanni Fortunati M1, , Michele Mario Nelli M2, Giancarlo Ceccolungo M3, Daniele Paoli M4, Simone Bisci M5, Stefano Ferruzzi M6, Stefano Colagè M7, Giuseppe Claudio Nacci M8, e tra le donne si è imposta Federica Baldassatici.