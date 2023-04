Trionfo Argentario Cedroni: "Che gioia dopo la sofferenza"

Un anno di purgatorio e ora il meritato ritorno in Prima. Domenica l’Argentario ha vinto il girone D di Seconda categoria in anticipo, frutto di 77 punti in 29 partite, con un turno di anticipo. Un ruolino di marcia importante dei santostefanesi che hanno collezionato 24 vittorie e 5 pareggi 0 sconfitte) vincendo 14 partite su 14 in casa. "Si assapora meglio la vittoria se il prezzo è stato alto, ed il nostro di prezzo è stato altissimo – dice Samuel Cedroni, uno dei senatori della squadra –. Ricordo ancora le facce di chi, insieme a me, aveva fallito lo scorso anno. Le facce di chi sapeva che quella sconfitta sarebbe rimasta per sempre dentro di noi. Rappresentiamo un paese e questo a volte pesa. La vittoria dà un senso a tutto, specie alla fatica, a quello che hai fatto per preparare l’appuntamento, a quello cui hai rinunciato. Mentre la sconfitta può servire per cercare di evitarla la volta dopo perché dagli errori non si può fare altro che imparare. E noi abbiamo imparato, e con sudore, dedizione, fame, rabbia e voglia ci siamo ripresi quello che avevamo perso". Adesso è arrivato il momento di festeggiare per l’Argentario di mister Berni, che torna meritatamente in Prima categoria dopo la retrocessione contro l’Orbetello dell’anno scorso.