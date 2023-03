Tricolori indoor Primo posto per Ilaria Tognozzi

Titoli italiani e podi importanti per i tiratori d’arco della Compagnia Maremmana Arcieri impegnati ai Campionati Italiani Indoor 2023 che si sono svolti a Rimini per il primo Memorial "Giggi Cartoni". Ilaria Tognozzi, allieva femminile, è salita sul gradino più alto del podio aggiudicandosi il titolo iridato 2023 con 559 punti. Ginevra Landi, Junior Femminile, ha sfiorato per soli 4 punti il gradino più alto del podio portandosi a casa un bellissimo argento con 571 punti. Matteo Bilisari, junior maschilecede per una volee di 3 punti il primo posto a Matteo Borsani(Arcieri del Roccolo) conquistando comunque uno splendido argento con 584 punti. Alessia Bilisari, Ragazze Femminile, è dodicesima. Maurizio Rossi, Master Maschile, sedicesimo con 553 punti, Samuele Rosso trentottesimo con 524 punti. La squadra Junior Maschile (Matteo Bilisari, Samuele Rosso e Cristian Bertoldi), si aggiudica il terzo posto. La squadra ragazze femminile è giunta settima. A livello assoluto, quarto Matteo Bilisari, settima Ginevra Landi, quarta la squadra femminile composta da Ginevra Landi, Ilaria Tognozzi e Alessia Bilisari.