Tre gare non facili per le maremmane

Ventesima giornata di campionato nel girone C di Promozione. Turno casalingo per il Sant’Andrea: la squadra di Cinelli, reduce dal successo nel derby con l’Invictasauro, oggi ospita il Ponsacco, penultima in classifica. Trasferte impegnative per le altre due formazioni. L’Atletico Maremma prova a rimettersi in moto e lo farà sul rettangolo di gioco del Gambassi, formazione che ha 2 punti in meno dei maremmani e che va battuta a tutti i costi. Turno esterno anche per l’Invictasauro che, seppur col cambio di tecnico, non ha ottenuto domenica i risultati sperati. Ed oggi sul campo dell’Urbino Taccola sarà un’altra gara difficile. Il programma: Urbino Taccola-Invictasauro, Gambassi-Atletico Maremma, Sant’Andrea-Ponsacco.