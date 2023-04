Trasferta da dentro o fuori per il "Consani" a Trestina

Trasferta da dentro o fuori per la Pallavolo Grosseto Luca Consani. Stasera alle 21 al palazzetto dello sport di Trestina, per il ventitreesimo turno di serie B2 femminile di volley, la formazione allenata da coach Rossano Rossi sfida l’Autostop Trestina nel tentativo estremo di salvarsi in questo rush finale per la salvezza.

Le grossetane, undicesime in classifica con 23 punti (ad oggi sarebbero retrocesse), sono a 4 punti dalla salvezza, ma oggi affrontano un’ottima formazione nel proprio campo e quindi la vittoria è tutt’altro che scontata.

Le umbre difficilmente regaleranno punti, ma le grossetane dovranno tirare fuori quel qualcosa in più per provare a rimanere in corsa per la salvezza, anche se non dipenderà solo dai risultati delle grossetane.

Servirà anche che da altri campi arrivino risultati utili. Si torna quindi a giocare in B2, dopo la pausa pasquale, con le ragazze della Luca Consani impegnate sul difficile campo di Trestina, formazione che al momento occupa la quinta posizione. È inutile sottolineare l’importanza della gara in chiave salvezza, servono punti per continuare a sperare.

Santerini e compagne sono chiamate, ancora una volta, a sfoderare una prestazione di alto livello per cercare di fare partita con le umbre.