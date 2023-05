Track&Field, a Praga giornata agrodolce

Trasferta agrodolce per gli atleti della Track&field master Grosseto in Repubblica Ceca per la maratona di Praga. Si è purtroppo fermato al 25 km il tentativo di Joachim Nshimirimana di fare una prestazione di livello internazionale nella categoria M50. Nshimirimana che per un’ora 25’ di gara era ampiamente sotto ad un tempo da record europeo e sul filo di quello mondiale innervosito dai cambi di ritmo delle lepri ha poi avvertito un dolore al ginocchio che l’ha fatto desistere.

Un peccato perché il lavoro in questi mesi era stato encomiabile e lo stato di forma ottimo. Bellissime prestazioni dagli altri cinque maremmani, tutti seguiti da Giovanni Natale. Primo meno 3 ore in carriera per Bruno Dragoni e Andrea Cicerale che chiudono rispettivamente in 2 ore 53’04’’ e 2 ore 54’51’’; ottimo debutto per Luigi Martire in ore 04 e 24’’.