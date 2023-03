Track & Field super Dodici podi agli Italiani indoor e di cross

Ancora una grande prova per la Track & Field, la società di atletica Master che in questi ultimi anni sta sbaragliando la concorrenza. La squadra grossetana è salita infatti dodici volte sul podio ai campionati italiani la scorsa settimana con gli atleti impegnati sia al coperto ad Ancona che nei prati di Gubbio per la Festa del cross: oro ad Ancona dunque per Teresa Aufiero (marcia F75), Biagio Giannone (marcia M80), Marcella Municchi 1500 e 3000 (F55). Medaglia d’argento per Angela Mazzoli 3000 (F60), Claudio Nottolini 3000 (M60), Anna Bencivenga marcia (F55). Terzo posto per Gino De Lello nella marcia M40, Teresa Aufiero 400 metri (F75), Angela Mazzoli 1500 (F60). Nei campionati italiani staffetta 4×2km cross la medaglia d’oro è andata alla squadra composta da Cristian Fois, Bruno Dragoni, Gabriele Lubrano e Joachim Nshimirimana nella categoria M55. Medaglia d’argento, nella categoria M70 alla squadra composta da Enrico Bertarelli, Emilio Petrella, Renato Goretti e Gino Della Santina.