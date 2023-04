Tra l’Invicta e i playoff c’è Castelfranco

Turno casalingo contro una big per l’Invictavolleyball nel campionato di serie B maschile con vista playoff. Posticipo domenicale per la formazione di coach Fabrizio Rolando che oggi alle 17 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto arriva l’Imballplast Arno, formazione di Castelfranco, e squadra seconda in classifica ad un punto dalla vetta. Grossetani che hanno ancora l’occasione per conquistare un posto nei playoff dopo che tutto sembrava svanito tra novembre e dicembre quando i risultati erano stati negativi a causa di infortuni ed assenze. Poi la ripresa primaverile ed una classifica che è tornata a sorridere. Sarà quindi una partita di alto livello, dove la squadra di coach Rossano Rossi potrebbe divertirsi al cospetto di una big del girone. Dopo aver abbandonato l’idea di partecipare ai playoff da alcuni mesi, la striscia di risultati utili consecutivi ha però riportato sotto alla quarta posizione i grossetani. Ad oggi infatti Pellegrino e compagni, reduci da un filotto di vittorie importanti, si trovano a soli due punti dall’Edotto Rossi Ascensori, quarta squadra della classifica. Se da una parte è vero che le rpetendenti per i playoff sono molte, e molto agguerrite, è anche vero che la formazione di Rolando piano piano si è ritagliata un ruolo importante in quest’ultimo mese. La sfida contro la seconda in classifica di oggi potrebbe aprire nuovi sceneri. Sia per ridare fiducia, ancor di più all’Invictavolleyball, sia per far rientrare i maremmani nella corsa playoff. Ad oggi mancano tre giornate alla fine del campionato e la porta playoff è rimasta sempre aperta. Da capire se ci sarà il palleggiatore Pantalei, alle prese con un infortunio. È comunque pronto Benedettelli, veterano della rosa. Il programma della giornata: Gruppo Lupi Pontedera-Villa d’Oro, Invictavolleyball-Imballplast Arno, Volley Club Orte-Ecosantagata Civita Castellana, Kabel Volley Prato-Modena Volley, Moma Anderlini Modena-Tomei Livorno, Lupi Santa Croce-Sir Safety Perugia, Italchimici Foligno-Ediotto Rossi Ascensori.