Torneo di Viareggio, "torellini" bravi e sfortunati La Sampdoria recupera e vince nel finale

E’ stato un Grosseto bello e sfortunato quello che ieri ha giocato, e perso 3-2, la seconda partita della Viareggio Cup. Biancorossi avanti 2-0 nel primo tempo, ma poi riacciuffati e sorpassati nel recupero per un ko che lascia tantissimo amaro. Dopo due minuti i biancorossi passano in vantaggio con Moscatelli. Al 4’ la risposta ospite con la traversa di Leonardi. Al 32’ poi arriva il raddoppio di Battistoni: il centrocampista si ritrova a tu per tu con Gentile e insacca il pallone in rete con uno scavetto. A fine primo tempo però la musica cambia, col gol del 2-1 di Leonardi, abile a segnare di testa. Al 74’ arriva il 2-2 firmato ancora da Leonardi. Nel finale poi la beffa col gol di Rossello.

SAMPDORIA: Gentile; Pellizzaro (81’ Matera), Valisena (75’ Meloni), Peretti; Chilafi (61’ Portaccio), Conti (61’ Rossello), Straccio, Di Mario; Pozzato (46’ Savio); Leonardi (81’ Galluccio), Tozaj (61’ Conte). All. Tufano.

GROSSETO: Cirillo; Passalacqua, Capoduri, Veronesi; Messini, Battistoni, Arrigucci, Presicci (60’ Arzilli), Moscatelli (79’ Borro); Generali (68’ De Dominicis), Rotondo (89’ Veglianti). All. Corti (nella foto).

Reti: 2’ Moscatelli, 32’ Battistoni, 45’ 74’ Leonardi, 91’ Rossello.