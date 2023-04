"Torneo di Pasqua" Invicta, due successi

I giovani dell’Invicta brillano al torneo internazionale "Pasqua Sotto Rete".

Il torneo, organizzato dal Volley Parella Torino, ha visto i successi delle formazioni maschili grossetane Under 15 e Under 17 (nella foto).

Le formazioni, accompagnate dagli allenatori Sonia Feltri e Fabrizio Rolando, si sono distinte con due successi.

Per la categoria Under 15, otto sono state le squadre al via divise in due gironi da quattro. Percorso netto per l’Invicta che ha vinto le gare contro Amevilla, Lasalliano e San Paolo nel girone eliminatorio. Poi i quarti di finale e la semifinale contro Savigliano. In finale i grossetani hanno ritrovato di nuovo Lasalliano che hanno sconfitto, vincendo il torneo. Oltre allo strepitoso risultato, Leonardo Ferrari e Alessandro Albonetti hanno festeggiato i premi individuali rispettivamente di migliore palleggiatore e Mvp del torneo.

Nella categoria Under 17, invece, le squadre al via erano dodici. Anche il sestetto di Rolando non ha perso un colpo ed ha stravinto il torneo senza concedere nulla agli avversari. In finale grande prova di forza contro i padroni di casa del Parella.

Anche alle premiazioni di questa categoria la società grossetana ha potuto applaudire il premio individuale assegnato a Riccardo Cognata come miglior libero del torneo.

Nel femminile, invece, vittorie nell’Under 14 e nell’Under 13 per le squadre del Parrella che hanno sopravanzato nell’ordine Verbania e Almese in Under 14, Cassano e Biella in Under13.

L’Under 18 ha visto invece la vittoria della Virtus Biella che ha superato nell’atto decisivo le padrone di casa del Parella, mentre è stato il Volley Academy ad imporsi nell’Under 16 superando in finale Moncalieri Testonavolley e relegando al terzo posto il Playasti.

Come sempre però, al di là dei risultati, quello che resta di "Pasqua Sotto Rete" è ciò che ha lasciato già nelle tredici edizioni precedenti. La sensazione di "sport", di "valori sportivi", di ciò che a volte sembra ormai perduto in un mondo che guarda solo più al risultato.