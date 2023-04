Torna il grande baseball Triangolare allo Jannella

Sabato di Pasqua all’insegna del grande baseball allo stadio Roberto Jannella con l’ultimo test precampionato per tre sicure protagoniste della prossima stagione di serie A, Bbc Grosseto Spirulina Becagli, Bsc Grosseto Big Mat e Hotsand Macerata. Lo spettacolo è garantito, con le squadre ormai quasi al completo in vista dell’Opening Day della prossima settimana quando si inizierà a fare sul serio. Jairo Ramos Gizzi., manager del Bbc Grosseto, dovrà fare a meno di Jorge Barcelan, Alexander Ramos, manager cubano del Macerata, non potrà schierare l’influenzato Gabriele Quattrini. Al completo il team di Stefano Cappuccini, che presenta anche gli ultimi due arrivati Del Toro e Rodriguez, due nuovi stranieri nel roster maremmano. Gli appassionati potranno applaudire i volti nuovi del Bbc Grosseto Spirulina Becagli, che indosseranno la nuova casacca preparata dallo sponsor tecnico Erreà: il lanciatore Matteo Carletti, il ricevitore Franco Pizzoli, l’interno Renzo Martini, gli esterni Rushenten Tomsjansen e Freddy Noguera. Per chiudere la preparazione è stato insomma scelto un evento interessante, che durerà dalle 10 fino al tardo pomeriggio. Il programma: ore 10 Bbc Spirulina Becagli-Bsc Big Mat, a seguire Bsc Big Mat-Hotsand Macerata e Hotsand Macerata-Bbc Spirulina Becagli.