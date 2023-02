Torna al successo l’Invicta I ragazzi di Rolando vincono 3-0 contro il Tomei Livorno

Torna il successo in casa Invictavolley. La formazione di coach Fabrizio Rolando ha battuto 3-0 (25-22 25-14 25-20) il Tomei Livorno, tornando a giocare un volley dinamico e organico nonostante le difficoltà dell’ultimo momento. Il sestetto grossetano, che è tornato a giocare in casa dopo il periodo negativo dell’ultimo mese, è tornto a sorridere vincendo una gara che non era scontata. Il Tomei Livorno infatti, già battuto all’andata, era una formazione vogliosa di fare punti, e c’era il rischio concreto di una partita difficile, visto come i punti in palio per i labronici erano fondamentali per la salvezza. Ma la formazione di coach Rolando si è compattata in settimana, ed ha iniziato alla grande il primo set, giocato sul filo dell’equilibrio, con Galabinov e soci che hanno accelerato quando era il momento di vincere, portandosi a casa il primo set per 25-22. Nella seconda frazione il ritmo dell’Invictavolley è stato altissimo, con i grossetani che hanno annichilito il Tomei fin dalle prime battute prenendosi un largo vantaggio, fino a chiudere la seconda frazione con un perentorio 25-14. Nel terzo set stessa musica, con i grossetani in controllo della partita e con la vittoria arrivata per 25-20. Con questa vittoria i grossetani salgono a quota 24 punti, mantenendosi a debita distanza rispetto alla zona retrocessione, lotana ben dieci punti. Per i piani alti della classifica invece si prospetta difficile un rientro dei grossetani.