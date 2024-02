Terza categoria. Il San Quirico all’assalto della capolista

La capolista Paganico oggi riposa e il San Quirico prova ad accorciare le distanze. Domenica molto importante in Terza categoria. Coi primi della classe (40 punti) a riposo, oggi il San Quirico, secondo con 34 punti, ospita un’Atletico Grosseto che non dovrebbe rappresentare un ostacolo troppo arduo. La Virtus Amiata, terza in classifica, se la vedrà invece col Batignano per una sfida che pare a favore degli amiatini. In ottica playoff, l’Aurora Pitigliano chiede strada ad un Orbetello Scalo oramai fuori dai giochi per rimanere nelle prime quattro, mentre il Ribolla avrà il derby con lo Sticciano da cui dovrà rialzare la testa. Ribollini che stanno singhiozzando e con il tecnico Galeotti fermato per alcune giornate. Il programma: Alta Maremma-Civitella, Capalbio-Braccagni, Orbetello Scalo-Pitigliano, Ribolla-Sticciano, San Quirico-Atletico Grosseto, Semproniano-Scansano, Virtus Amiata-Batignano.