Tegola per il Grifone Cretella e Giustarini out

Nonostante la giornata festiva ieri pomeriggio i biancorossi si sono ritrovati al "Palazzoli" dove hanno svolto la seduta di allenamento. Dopo la sfida con il Terranuova Traiana, come era facile prevedere, mister Cretaz ha dovuto rinunciare al centrocampista Cretella e all’attaccante Giustarini (quest’ultimo si muove con l’ausilio delle stampelle) entrambi bloccati da problemi di natura muscolare: per Giustarini il campionato può essere considerato terminato mentre per Cretella la situazione sembra essere migliore anche se per domenica è da escludersi il suo utilizzo. Moscatelli e Diambo hanno lavorato a parte. Domenica, dunque, penultima gara del girone di ritorno contro la Pianese sul campo neutro di Poggibonsi a porte chiuse. Per l’allenatore Roberto Cretaz, dunque, i problemi non finiscono mai. Presente al ""Palazzoli" ieri pomeriggio anche il presidente Antonio Fiorini. Rimangono due gare per chiudere la regular season ed il Grosseto di punti ne ha 37. Considerando la classifica assai corta, gli scontri diretti fra le squadre di bassa classifica ed i risultati un po’ a sorpresa, tipici nelle ultime fasi di qualsiasi campionato, si può dire che siamo davanti al una "classifica aperta". A nulla servono i discorsi: ora l’unica risposta deve venire dal campo e dai giocatori biancorossi ancora alla ricerca dell’obiettivo stagionale: la salvezza.