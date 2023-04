Talla Souare: "Qui mi trovo benissimo"

Talla Souare continua ad essere uno dei migliori del Follonica Gavorrano in questa stagione. Anche domenica nella partita con il Mobilieri Ponsacco, il laterale biancorossoblù ha messo a referto il suo quinto assist consecutivo e il settimo in totale dal suo arrivo nel mercato invernale, oltre a tre gol realizzati. Un’altra preziosa prestazione per lui sulla fascia destra, fino al momento della sua uscita dal campo al 73’ per un leggero risentimento muscolare all’adduttore. Un cambio precauzionale, insomma, dopo una gara che lo ha visto protagonista del passaggio decisivo per il gol di Pino. C’è però il rammarico di non essere riusciti a conquistare i tre punti. "Mi sento meglio – commenta Souare –. Ho sentito un po’ allungare l’adduttore e, per non rischiare, mi sono dovuto fermare. Però non è nulla di grave. Per quanto riguarda la gara siamo partiti bene ed eravamo carichi, volevamo a tutti i costi la vittoria. Purtroppo hanno pareggiato alla fine, anche se ce l’abbiamo messa tutta. Con un uomo in meno è stata dura. Nella prossima gara dovrei esserci, farò del lavoro per andare in campo nella trasferta di Ostia. Mancano due partite e dobbiamo cercare intanto di vincere domenica. Sarà una partita molto difficile ma andremo là per conquistare i tre punti. Poi penseremo anche al Livorno". Talla Souare è certamente uno dei più positivi della stagione biancorossoblù sin dal suo arrivo nel mercato invernale.

"In questa squadra mi trovo benissimo, è una società importante che non ci fa mancare nulla, con un allenatore che lavora bene e ci dà una mano – aggiunge –. Mi trovo benissimo a fare il quinto di centrocampo. Siamo una squadra giovane e tutti ci aiutiamo a vicenda. Poi dietro ho Ampollini che è veramente molto forte, un ragazzo eccezionale. Sto facendo bene e spero di dare una mano alla squadra a vincere domenica, magari con un gol dato che è un po’ che non segno. Però l’importante è il risultato. Speriamo di recuperare qualche infortunato, ci manca anche Marcheggiani che per noi è un giocatore fondamentale".