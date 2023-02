Super doppietta dei baby del Cp Grosseto: successi per Under 11 e Under 13

Straordinaria doppietta delle formazioni giovanili del Circolo Pattinatori, che salgono ai vertici del girone tosco-ligure grazie a bellissime prestazioni. Travolgente affermazione del Tuttauto Davitti Under 13, che rimanda a casa battuto il Forte dei Marmi con un 18-0 che testimonia la superiorità dei biancorossi, che hanno chiuso il primo tempo già avanti 11-0. I versiliesi, arrivati alla pista Mario Parri, hanno cercato di limitare i danni nella ripresa. Paghi ha approfittato dell’impegno per ruotare tutti i suoi ragazzi. Poker di reti per Alex Convertiti e Lorenzo Cornacchini. Il sesto successo permettere di salire a quota 20 punti, a due lunghezze dal terzo posto occupato dal Viareggio. Bella vittoria anche per il Papini Under 11 che ha superato per 5-2 il Viareggio Hockey, al termine di un confronto che è stato per dieci minuti in mano agli ospiti grazie alla rete di Martina Cupido su un tiro diretto. Prima della fine del tempo, però, Tommaso Spinosa e Gabriele Sorbo hanno ribaltato la situazione. Nella ripresa i ragazzi di Fabio Bellan, grazie a Spinosa e Amerighi sono volati fino al 5-1, prima del secondo gol ospite a due secondi dalla sirena. Il Circolo Pattinatori balza momentaneamente al secondo posto, agganciando il Sarzana (che ha due gare in meno) e sorpassando il Cgc Viareggio (una partita in meno), ma questo la dice lunga sulla straordinaria stagione dei baby biancorossi.