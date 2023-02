Sul parquet di Camaiore la Gea si arrende alla Vela Viareggio

La Gea Grosseto conferma le difficoltà lontano dalle mura amiche e s’arrende a Camaiore, sul parquet della Vela Viareggio (71-66 il finale), disputando un incontro sotto agli standard abituali. I ragazzi di Santolamazza hanno sofferto per tutto l’incontro la vivacità dei versiliesi (che ha conquistato la quarta vittoria dell’anno) e quando, nel terzo quarto sembravano essersi rimessi in carreggiata, portandosi in testa anche di cinque punti, non sono riusciti a sferrare il colpo del ko, permettendo ai viareggini di tornare in corsa e aggiudicarsi l’incontro dopo un finale giocato punto a punto. Gea grosseto: Canuzzi 26, Bambini, Morgia 17, Furi 6, Ricciarelli 4, Simonelli, Scurti 4, Romboli 5, Mazzei 4, Baccheschi, Mari. All. Santolamazza.