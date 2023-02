"Successo meritato E Bonura lo difendo"

Il derby maremmano vinto, la risalita in classifica e le ritrovate convinzioni. Il successo del Follonica Gavorrano sul Grosseto ha riportato luminosità sul Malservisi-Matteini, con ragazzi di Bonura saldamente in possesso ora del quinto posto in classifica, ultimo per disputare i playoff. Soddisfatti i giocatori, contento Bonura, ed anche la società.

"E’ una partita che dà sempre emozioni un po’ più alte rispetto alle altre – ha spiegato alla fine Lorenzo Mansi, vice presidente dei biancorossoblù –. Abbiamo visto una buona cornice di pubblico, poi le emozioni vere sono quando si vincono i trofei. Non è in dubbio chi meritava di vincere questa gara. Noi abbiamo il difetto di sederci e non chiuderla, perché potevamo anche fare il 3-0 e forse qualcosa in più. Poi quando si è spostata sull’agonismo, più a calci che a calcio, non siamo capaci a giocare quei tipi di partite, quindi siamo un po’ calati. Ma non ricordo una parata di Ombra".

E Mansi forse si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe, riferendosi all’ex Filippo Vetrini, andando a difendere a spada tratta il proprio tecnico Marco Bonura che ultimamente aveva subìto troppe critiche. "Magari qualcuno recrimina sulle scelte arbitrali, ma come mi ha insegnato un allenatore con tanta esperienza alla fine chi vince esulta e chi perde spiega – ha aggiunto Mansi –. Noi avevamo raccolto finora meno di quello che ci aspettavamo, perché comunque con un calendario complicato abbiamo raccolto poco. Da quando ci siamo concentrati sul portare la palla a Marcheggiani lui ha ricordato che sa ancora come si fa gol. I complimenti vanno a tutto lo staff, in particolare a Federico Callai che ha fatto una gran settimana, gestendo anche qualche giorno di assenza del mister per l’influenza. Ma anche a mister Bonura che in questi mesi ha ricevuto accuse eccessive rispetto al rendimento della squadra, quando invece la squadra ha dimostrato che quando mette la giusta concentrazione non è seconda a nessuno".