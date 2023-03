Successo all’Opes per l’Aequilibrium

Pioggia di medaglie e qualificazioni nazionali per le atlete della società Aequilibrium al campionato Opes di ginnastica ritmica. Grandi risultati per le ragazze della ginnastica ritmica della società Aequilibrium di Gavorrano. Ad Arcola, in Liguria, c’erano tante ragazze per la seconda prova del campionato regionale Opes: tra 350 ginnaste, c’erano ventuno atlete maremmane, le quali hanno sfoderato una performance di assoluto valore, staccando l’agognato pass per la fase nazionale. Anche chi era al debutto assoluto, come la under 8 Ludovica Piluso, ha vissuto la giornata nel segno della festa e dei veri valori dello sport. Nella categoria Start esordienti Lucrezia Ausanio è terza classificata nella specialità corpo libero, seconda nella specialità palla e ergento di coppia con Alice Santini, che poi si piazza terza nella palla. Sophie Guccione chiude classificata, a parimerito con Lucrezia, nella specialità palla, più un oro di coppia con Arianna Cassarino. Nella Categoria Start Allieve Arianna Cassarino è prima nella Palla e conquista l’oro di coppia con Sophie Guccione. Argento nella palla e bronzo nel corpo libero per Zoe Di Pirro. Nella categoria Open Junior terzo posto per Anita Masiello nella palla, mentre nel cerchio podio tutto Aequilibrium con Ginevra D’Angelo terza, Laila Topi seconda e Greys de Simone prima. Inoltre, la coppia De Simone-Topi vince l’argento ai due cerchi. Per la Categoria Preagonistica 1 Esordienti il Corpo libero sesto posto di Margherita Francardi, quarto di Denise Bricchi e il terzo a parimerito di Daria Pshenychna e Gioia Criscuolo. Nel cerchio: Denise Bricchi è quinta e Gioia Criscuolo quarta, mentre Daria Pshenychna e Margherita Francardi sono seconde a parimerito. Per la categoria Preagonistica 1 Junior, nella Palla argento per Gaia Criscuolo e oro per Martina Pillitteri. Nelle Clavette Flaminia Vannucci e Gaia Criscuolo si piazzano rispettivamente al secondo. Al terzo posto. Infine, nessuna migliore di Flaminia Vannucci nel Nastro. Nella coppia due cerchi ancora bronzo per Masiello e Rocchi, argento per Criscuolo e Pillitteri e oro per D’Angelo e Vannucci. Nella categoria Preagonistica 1 Senior Amelia Rocchi vince l’oro nella specialità Palla.