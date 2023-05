Successi per Follonica e Grosseto Battuta d’arresto per l’Olimpic

Per le formazioni maremmane nel torneo di serie B di pallamano successi di Follonica e Grosseto e grande prestazioni dell’Olimpic Massa Marittima, seppur sconfitto. La Pallamano Follonica Starfish nell’ultimo turno di campionato di serie B ha giocato in casa una delle sue partite migliori ai danni della Pallamano Prato. Un Pesci particolarmente ispirato ha guidato magistralmente la squadra alla vittoria col punteggio finale di 35-24 confermandosi leader del girone con 36 punti in 21 gare. Successo esterno anche per la Pallamano Grosseto che si è imposta 32-21 sul campo dell’Aretà; ko di misura invece per l’Olimpic Massa Marittima che, fuori casa, ha messo paura al Mugello, altra capolista, cedendo solamente 33-31. Pallamano Follonica che resta appaiata in vetta con Mugello a 36 punti, quinti posto per l’Olimpic Massa Marittima con 26 punti, e sesto posto e 25 punti per la Pallamano Grosseto.