Stella Maccari, nuovo stage con la Nazionale Le Azzurre in ritiro nel Planet Beach di Chieti

Stella Maccari in nazionale italiana di beach handball. La giocatrice della Pallamano Grosseto torna a vestire la maglia azzurra. In questi giorni la giocatrice biancorossa sarà impegnata ad un raduno a Chieti. Il percorso di preparazione, che parte da oggi e si svolgerà all’interno della struttura Planet Beach di Chieti, ormai sede prescelta per questi appuntamenti della nazionale, terminerà mercoledì e in particolare per la nazionale femminile sarà caratterizzato da un training camp che si svolgerà unitamente alla selezione della Romania, dove le due compagini si alleneranno ed effettueranno diversi test match amichevoli.

Grande soddisfazione la sua convocazione che porta grande stimolo a tutto l’ambiente biancorosso, entusiasta di annoverare ancora una volta una propria atleta tra i colori azzurri. Grosseto non è nuova alla chiamata in nazionale di propri atleti ma la continuità con cui Stella Maccari è puntualmente presente è un elemento di novità, prima mai assaporato da nessun atleta della società. Ora, quindi, un nuovo banco di prova che chissà non possa portarla in Portogallo, a Nazarè, dove dal 24 al 28 maggio l’Italia del beach handball giocherà per gli Europei.