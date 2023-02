Starfish e Olimpic, davvero un bel derby Il Grosseto supera un’ostica Medicea

La Pallamano Follonica vince il derby con l’Olimpic Massa Marittima e resta al comando del torneo di serie B. Vince anche la Pallamano Grosseto.

Bello il derby maremmano tra Olimpic Pallamano Massa Marittima e Pallamano Follonica Starfish, che è appannaggio dei ragazzi del Golfo vittoriosi 33-29 fuori casa. L’atteso derby non ha deluso le aspettative, in campo due squadre che si conoscono piuttosto bene (molti dei giocatori sono amici anche al di fuori del campo da gioco) hanno dato vita ad una bella battaglia. Più forte tecnicamnte e più esperta, la Starfish, ormai stabilmente al primo posto nel campionato di serie B: ne è uscito così un match avvincente e divertente che è stato gradito anche dal folto pubblico, che per tutto il tempo ha tifato per le proprie squadre con grande sportività. Continua la corsa della Pallamano Grosseto con la vittoria casalinga su Medicea Handball, formazione sempre difficile da battere, stavolta superata 26-21. Nelle retrovie, torna al successo l’Arete Handball Bastia che trova la vittoria in esterna contro Pallamano La Torre.