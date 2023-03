Squalificati quattro giocatori del Grifone

Per il Grosseto, come era prevedibile, dopo il danno è arrivata anche la beffa a seguito della batosta rimediata dall’Orvietana. Il giudice sportivo ha squalificato quattro giocatori biancorossi: tre giornate al capitano Andrea Ciolli "per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto"; un turno al difensore Davide Ferrante "per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco"; una giornata al centrocampista Riccardo Cretella "per doppia ammonizione"; un turno al difensore Stefano Crivellaro "per recidività in ammonizione". Inoltre il centrocampista Bruno Caprioli deve scontare la seconda giornata di squalifica. Altri problemi per l’allenatore Cretaz, dunque, che ieri pomeriggio ha diretto la seduta di allenamento allo stadio Zecchini, si ritrova ad affrontare il match con l’Ostiamare in programma sabato a Montalto di Castro, a porte chiuse, con una "rosa" davvero ristretta. Una notizia positiva arriva dal settore giovanile: il difensore Matteo Capoduri della squadra Juniores nazionali Under 19 è stato convocato da mister Albanese tra i difensori della Rappresentativa Under 16 Lega Nazionale Dilettanti per il primo raduno della stagione che si tiene a Verona.