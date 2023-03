Squalifica dello "Zecchini" Campo neutro e porte chiuse

Squalifica del campo di gioco con decorrenza immediata e fino al 30 maggio 2023 e campo neutro a porte chiuse. Ammenda di 5000 euro: queste le pesanti sanzioni disciplinari deliberate dal giudice sportivo per il dopo Grosseto-Livorno. Ecco la motivazione. "Per l’indebita presenza al termine della gara, nell’area degli spogliatoi, di una decina di persone riconducibili alla società le quali accerchiavano la terna arbitrale rivolgendo loro espressioni offensive e minacciose nonché spinte, impedendo agli ufficiali di gara di accedere allo spogliatoio. Nella circostanza l’arbitro e un assistente venivano entrambi colpiti da 2 calci ai polpacci e da uno sputo (il primo ufficiale alle spalle, l’assistente al volto), mentre l’altra assistente veniva spinta con forza contro un muro. Gli ufficiali di gara riuscivano a raggiungere lo spogliatoio loro riservato con fatica e solo grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva specifica". Inoltre due giornate di squalifica inflitte al giocatore Caprioli, espulso dalla panchina, e un turno a Pasciuti espulso dal campo. La società biancorossa a parziale risarcimento per i disagi creati ai tifosi per le restanti gare casalinghe mette a disposizione gratis un servizio pullman a partire dalla trasferta di Orvieto mentre per le gare interne sarà ripristinato il servizio di diretta streaming. Inoltre è stato dato incarico all’avvocato Grassani di richiedere gli atti ufficiali prima di decidere se ricorrere o meno alla Corte Sportiva di Appello.