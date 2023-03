Squalifica dello stadio Zecchini Ricorso respinto

La terza sezione della Corte sportiva d’Appello della Figc ha respinto il ricorso presentato del Grosseto relativo alla squalifica del campo. Pertanto il Grifone disputerà le ultime tre gare casalinghe (Arezzo, Tau e Pianese) in campo neutro e a porte chiuse a Poggibonsi. Un’ufficialità che era già nell’aria dopo la gara di Montalto di Castro contro l’Ostiamare. Intanto sono in vendita i biglietti per il "derby" di domenica in casa della Sangiovannese. I tagliandi sono acquistabili al prezzo di 10 euro (Settore Curva Ospiti) oggi (giovedì) domani e sabato dalle 15 alle 19,30 e sabato mattina dalle 10 alle 12,30. I biglietti saranno acquistabili anche nello stadio di San Giovanni Valdarno nella giornata di domenica al prezzo di 15 euro ma solo per il Settore Tribuna. E in vista di questo "derby" toscano la società biancorossa del patron Lamioni ha messo a disposizione dei tifosi, gratuitamente, quattro pullman da 50 posti ciascuno, per seguire e dare il proprio apporto ai ragazzi del Grifone. La gestione dei quattro pullman è stata affidata al Club Portavecchia: per prenotazioni e informazioni sono a disposizione Fabio Buglieri 392 1675393 e Sandro Serravalle 347 5159016. Fino a ieri sera risulta che sono stati completati due pullman.