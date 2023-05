Spettacolo a Marina di Grosseto Brillano i ragazzi della Sbr3

Ancora grande triathlon in Maremma con la due giorni targata Sbr3 Sport & Events e Comune di Grosseto: 800 le presenze in termini di atleti nel weekend con 350 ragazzi solo nella gara giovanile. L´organizzazione, con la partnership di Enegan, Conad e Banca Tema, é riuscita, grazie anche all’impegno dei tanti volontari tra i quali gli studenti dell’Istituto Fossombroni di Grosseto, a creare un evento che ha portato 1000 presenze totali sul territorio con una ricaduta economica importante che ha ricevuto un plauso dalle associazioni locali con Proloco in prima fila.

La prova del sabato su distanza Olimpica (1,5 km nuoto, 40 bici e 10 corsa) ha regalato spettacolo con la vittoria in campo maschile dell´atleta altoatesino Luca Borgianni ed in quello femminile della livornese Anita Gherlandoni; tra i grossetani i migliori sono stati Claudio Tondini, Michelangelo Biondi e Maurizio Carotti. Sulla distanza Sprint della Domenica sono scesi in campo gli atleti piú veloci con il successo bis di Anita Gherlandoni tra le donne e dell’atleta romano Leonardo Carletti tra gli uomini: tra i maremmani si sono distinti ancora una volta Tondini e Biondi. Ma la protagonista assoluta é stata la prova giovanile con numeri da record: durante il pomeriggio 350 bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni ad avvicendarsi nelle varie batterie divise per etá con l’esordio proprio dei piccoli padroni di casa Sbr3 Caio Valerio Baldo, Gabriele Castello, Nora Cordeddu, Alice Marini, Leonardo Meza, Leonardo Moretti allenati da Sonia Bonari e Martino Colosi.

Ottima la prova di Riccardo Seripa terzo nella categoria Ragazzi e in fortissima crescita. Da segnalare la presenza di Davide Catalano con il suo sforzo di rientrare in tempo da Ibiza dove era impegnato nel mondiale di Cross Triathlon per stare vicino ai compagni nella gara di casa. Ora la SBR3, con i suoi partner istituzionali Riesco, Spirulina e Antiflamme, continua con la sua attivitá di Triathlon per bambini e ragazzi tra i 5 ed i 18 anni per avvicinare proprio i piú giovani a questo sport attraverso il gioco (info 3481026978, [email protected]).