"Speriamo di continuare così Anche a livello di prestazioni"

Alberto Pignat è stato il migliore in campo del Follonica Gavorrano della sfida contro il Città di Castello. Il centrocampista biancorossoblù ha realizzato il gol vittoria che ha permesso ai ragazzi di Bonura di portare a casa i tre punti dalla trasferta umbra, battendo il portiere con un bel fendente dal limite dell’area. Si tratta del primo gol in campionato per Pignat, arrivato nel mercato invernale e diventato subito padrone della metà campo mineraria, convincendo a suon di solide prestazioni. "È stata una partita un po’ sporca – commenta –. Non siamo riusciti magari a giocare come altre volte, ma è uscito fuori un lato che in altre gare non era emerso, ovvero riuscire a vincere questo tipo di match. Il primo tempo è stato equilibrato. La ripresa, dopo l’episodio dell’espulsione, ci siamo compattati e siamo riusciti a creare diverse occasioni, non subendo invece troppo in difesa. Quindi penso che abbiamo ottenuto una gran vittoria. Inconsciamente forse viene da tirare fuori qualcosa in più giocando in 10 contro 11". Il suo è stato un gol pesante da tre punti. "C’è stato un cross di Origlio e, dopo una deviazione, la palla è arrivata verso il limite dell’area – racconta Pignat –. Ho visto che il rimbalzo era quello giusto e l’ho impattata bene. Avevo realizzato un gol a Seregno a inizio stagione, ma questo è il primo con la maglia del Follonica Gavorrano. Adesso speriamo di continuare questa striscia anche a livello di prestazioni. Da quando abbiamo cambiato modulo stiamo trovando più continuità, questa penso che sia la cosa più importante. Siamo una squadra di valore che ha qualità, se riusciamo a trovare la continuità nell’atteggiamento e nell’attenzione i risultati poi arrivano".