Souare: "Va benissimo Andiamo avanti così"

L’assist decisivo per il gol di Pino, ma anche tante scorrerie sulla fascia. Talla Souare è stato il migliore in campo sabato nella sfida che il Follonica Gavorrano ha vinto contro il Flaminia Civita Castellana. L’esterno biancorossoblù è stato determinante nella vittoria esterna ottenuta dai ragazzi di Bonura, giocando un’ottima gara e servendo anche l’assist per il gol di Pino arrivato al 93’. E si porta così, a poche settimane dal suo arrivo, a quota tre gol e due assist. Classe 1997, il giocatore nato a Dakar era arrivato a metà anno dal Prato e vanta già una buona esperienza nella categoria. Prima della formazione pratese Souare aveva militato nel Licata, passando anche da Acireale, Union Feltre, Potenza, Siracusa e Troina. Per Souare una bella soddisfazione, per un ragazzo che si impegna sempre al massimo e ha saputo interpretare alla perfezione anche il cambio di modulo delle ultime settimane. "Gioco in un ruolo che mi piace – commenta Talla Souare – e anche con la squadra ci troviamo bene. Stiamo facendo benissimo, speriamo di continuare così e mi auguro di fare più assist e gol possibili. Con l’aiuto dei difensori me la sto cavando anche in fase difensiva". Nonostante il gol al 93’, il Follonica Gavorrano ha giocato un match volto alla ricerca del gol sin dall’inizio. "È stata una partita molto difficile – aggiunge l’esterno – abbiamo fatto la nostra gara e ci abbiamo provato fino all’ultimo, senza rischiare nulla. Nel primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni, poi nella ripresa abbiamo spinto di più e alla fine è arrivato il gol. Adesso ci aspetta la partita casalinga con la Sangiovannese, sarà una bella gara anche questa perché sulla carta sono forti, in classifica sono appena sotto di noi. Dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita pensando a noi, giocheremo in casa e sappiamo che il nostro bel prato ci aiuterà a fare bene il nostro gioco per cercare di vincere. Comunque conquistare due partite consecutive è sempre un’ottima cosa, vogliamo continuare con questo passo".