Souare non molla "Cerchiamo subito di ripartire"

Talla Souare è stato il migliore del Follonica Gavorrano nell’amara trasferta contro il Ghiviborgo. TChi si è impegnato per tutta la gara sulla fascia e si è speso per cercare di recuperare il risultato è certamente Talla Souare, che ha giocato un’ottima partita di qualità e quantità. "Peccato per la sconfitta – spiega l’esterno – eravamo partiti benissimo e stavamo facendo la nostra gara, siamo rammaricati. Stiamo bene e volevamo la vittoria, anche sul 3-1 abbiamo cercato sempre di arrivare al gol. Adesso pensiamo a domenica, avremo il Terranuova Traiana e cercheremo di riprendere subito a fare i 3 punti e vincere anche le gare rimaste". Per Souare la squadra è in salute. "Ci siamo portati in avanti per cercare di segnare – aggiunge – e il terzo gol del Ghiviborgo è arrivato nel nostro miglior momento. Ci abbiamo provato e non volevamo neanche pareggiare, ma addirittura vincere. Anche se, alla fine, forse il pareggio sarebbe stato più giusto tutto sommato. Facciamo tesoro degli errori e cerchiamo subito di ripartire. Speriamo che l’infortunio di Marcheggiani non sia lungo, è sicuramente l’attaccante più forte con cui ho giocato, è un ragazzo eccezionale e un’arma importante per noi".