Sorridono Follonica e Grosseto Pari per l’Olimpic

Vincono la Pallamano Follonica e la Pallamano Grosseto, mentre pareggia l’Olimpic Massa Marittima nella quinta giornata del girone di ritorno. Vittoria casalinga per la Starfish Pallamano Follonica ai danni della pallamano Tavarnelle. L’incontro si è svolto sul campo neutro di Grosseto dove i ragazzi di Spinicci volevano riscattare la brutta sconfitta della scorsa settimana. La squadra del Follonica dopo un primo tempo non troppo convincente, che l’ha vista avanti di un solo gol rispetto al Tavarnelle, ha deciso di cambiare marcia, difendendo con maggior convinzione e attaccando con più precisione, riuscendo a far crescere il distacco e portandosi a fine partita a più 4. Il punteggio finale è stato di 27 a 23. La Pallamano Grosseto ha invece vinto in casa 34-31 contro Carrara al termine di una partita molto combattuta. Parità tra Aretè e Olimpic Massa Marittima 31 pari.