Si corre il "Trofeo Montemassi" di Ciclismo Amatoriale

Tornano le gare infrasettimanali in Maremma. Si corre oggi il "Trofeo Montemassi", gara di ciclismo amatoriale organizzata dal Team Marathon Bike. Ritrovo al Bar Sorriso di Ribolla dalle 15 alle 15.15, e partenza prevista alle 15.30.

La corsa prenderà il via dal paese di Ribolla per poi toccare Ponte dei Ricci, la dritta del Madonnino, la strada di Pian del Bichi, la strada Provinciale della Castellaccia per poi rientrare a Ribolla per il quarto dei quattro giri previsti dal percorso. L’arrivo è previsto sulla strada per Montemassi dopo 400 metri di salita. Saranno premiati i primi tre atleti delle seguenti categorie d’età: Elite sport (19-29 anni), M1 (30-34), M2 (35-39), M3 (40-44), M4 (45-49), M5 (50-54), M6 (55-59), M7 (60-64), M8 (65oltre), donne. La manifestazione è organizzata dal Team Marathon Bike in collaborazione con i partner commerciali che da tempo sostengono l’associazione del presidente Maurizio Ciolfi.